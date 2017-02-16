قالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين بالأمم المتحدة ودبلوماسيين، يوم الخميس، إن كيانا جديدا يتشكل داخل الأمم المتحدة في جنيف للتحضير لمحاكمات في جرائم حرب ارتكبت في سوريا.

ونقلت الوكالة عن مسؤولة عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لم تسمها، قولها "نتوقع أن نبدأ هذا الأمر قريبا جدا ببضعة أفراد."

وأضافت مسؤولة حقوق الإنسان، أن الفريق سيقوم "بتحليل المعلومات وترتيب وإعداد الملفات بشأن أسوأ الانتهاكات التي تصل إلى حد جرائم دولية -بالأساس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة- وبالقطع عن المسؤولين عنها."

ولن تتمكن هذه الجهة من إجراء المحاكمات بنفسها، إلا أنها ستعد الملفات التي يمكن أن تستخدمها دول أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في محاكمات في المستقبل.

والتركيز على المحاكمات يعني أن الأدلة التي جمعتها لجنة تحقيق تابعة لأمم المتحدة منذ 2011 يمكن أن تتحول إلى إجراء قانوني.

وكانت لجنة التحقيق أصدرت 20 تقريرا تتهم فيها النظام في سوريا وقوات المعارضة وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بالقتل الجماعي والاغتصاب والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال للقتال.

واتهمت منظمة "العفو الدولية" الأسبوع الماضي النظام السوري بإعدام 13 ألف سجين شنقا، حيث نفذت عمليات تعذيب ممنهج في سجن عسكري. الأمر الذي نفته سلطات سوريا قائلة إنه "لا أساس له من الصحة".

وكانت الأمم المتحدة أصدرت في كانون الثاني تقريراً قدرت فيه ميزانية إنشاء الهيئة بما بين أربعة وستة ملايين دولار، وقال مسؤول من الأمم المتحدة أنه تم التبرع بالفعل بمبلغ 1.8 مليون دولار منها. وتمويلها طوعي مما يشكل تحديا كبيرا.

وكانت الجمعية العامة صوتت لصالح تأسيس هذه الآلية في كانون الأول، حيث من المقرر أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش هذا الشهر قاضيا أو ممثلا للادعاء ليرأسها.

سيريانيوز