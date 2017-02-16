لقي أكثر من 70 شخصاً حتفهم، يوم الخميس، بتفجير انتحاري قرب مزار صوفي جنوب باكستان.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول الشرطة صابر سيزار قوله إن "72 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 150 آخرين، بتفجير انتحاري", مضيفا ان "عدد القتلى سيرتفع على الأرجح".

وفجر انتحاري نفسه بين الموجودين في مزار لال شهباز قلندر في بلدة سيهوان بإقليم السند، خلال أدائهم لطقوس دينية. ووقع التفجير في القسم المخصص للنساء.

وتلا التفجير، إعلان تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤوليته عن هجوم.

ويعد الهجوم الأكبر من نوعه، حيث ضربت باكستان سلسلة تفجيرات هذا الأسبوع، وسط تهديدات من حركة "طالبان" ومتشددين آخرين بشن هجمات جديدة.

سيريانيوز