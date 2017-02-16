قال وصف رئيس وفد النظام بشار الجعفري إلى مفاوضات أستانا, يوم الخميس, مفاوضات استانا بانها "ايجابية", مشيرا الى التزام كل الاطراف بمحاربة الارهاب. .

وأوضح الجعفري, في كلمه له, في الجلسة العامة لاجتماع استانا, إننا “نتطلع لاستمرار مسار استانا بما يخدم آمال وتطلعات الشعب السوري بالأمن والأمان بكل أراضي سوريا”.

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وبدأت الجلسة العامة لاجتماع استانا حول تسوية الأزمة في سورية في العاصمة الكازاخستانية بمشاركة وفدي النظام والمعارضة والدول الضامنة لاتفاق الهدنة.

وكان الجعفري اكد يوم الاربعاء، ان اللقاءات الثنائية مع الجانب الروسي والايراني حرصت على إنجاح اجتماع أستانا بما يسهم في وقف سفك الدم السوري, مشيرا الى انه من السابق لأوانه الحديث عن تفاؤل أو تشاؤم بشأن استانا.

وتشارك روسيا وتركيا وإيران في المفاوضات السورية بمثابة الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة والذي تم التوصل إليه في 29 كانون الأول الماضي.

كما يشارك الأردن في مفاوضات أستانا , كونه دولة إقليمية مؤثرة على مجموعات المعارضة السورية المسلحة فيما يسمى بالجبهة الجنوبية.

وعقدت الجولة الاولى من مفاوضات السلام السورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة أستانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.