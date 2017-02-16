أكدت هيئة الأركان الروسية يوم الخميس، أنه تم التوافق في أستانا على عدد من التدابير لخفض التصعيد في سوريا من بينها إنشاء آلية حازمة لمراقبة وقف إطلاق النار.

وأوضح بيان للهيئة نشرته وسائل الاعلام، أن "الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في سوريا سيسمح بتوجيه طائرات روسية إضافية وقوات سورية إلى المناطق التي ينشط فيها مسلحو تنظيم "داعش"الإرهابي.

وأضاف البيان، "فيما يتعلق بنشاط القوات الجوية الفضائية الروسية، فإن واجباتها في الوقت الحالي، موجهة لتدمير مواقع تنظيم (داعش)، في المناطق الشرقية من سوريا، أو في الجزء الشمالي من محافظة حلب".

وتشارك روسيا وتركيا وإيران في مفاوضات استانا السورية بمثابة الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة والذي تم التوصل إليه في 29 كانون الأول الماضي.

وقال رئيس هيئة الأركان الروسية ستانيسلاف حاجي محمدوف "الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار، سيسمح بتوجيه المزيد من القوات الجوية الروسية والوحدات العسكرية التابعة للحكومة السورية إلى مناطق المواجهة مع المسلحين".

من جهتها، أشارت الخارجية الروسية، إلى أنه وخلال لقاء أستانا اتفق على تشكيل مجموعة روسية تركية إيرانية مشتركة للعمل على مراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا.

وأعلنت الخارجية، في بيان لها، نجاح المفاوضات في أستانا، مشيرة إلى أنه تم القيام بخطوات هامة على صعيد حل الأزمة السورية.

وانطلقت, في وقت سابق من يوم الخميس, الجلسة الرئيسية لمؤتمر أستانا حول سوريا بمشاركة النظام والمعارضة والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار .

وعقدت الجولة الاولى من مفاوضات السلام السورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة أستانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.



