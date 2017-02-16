قالت وكالة "سانا" إن 24 شخص لقوا مصرعهم واصيب آخرون يوم الخميس، في قصف على مدينة الباب بريف حلب.

واتهمت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) , نقلا عن مصادر اهلية , "مدفعية الجيش التركي وطيرانه الحربي بقصف مدينة الباب مما تسبب بمقتل 24 شخصا بينهم 11 طفلا، ووقوع اضرار مادية في المنازل".

ويخوض الجيش النظامي معارك ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في محيط الباب، حيث حقق تقدماً وسيطر على قرى منها العويشية وحورات تادف وتقوم حاليا بتطهير المنطقة من مئات الألغام والمتفجرات التي زرعها المتشددون، بحسب وسائل إعلام رسمية.

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فيما تقود تركيا عملية عسكرية في سوريا منذ 24 آب الماضي، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من التنظيم