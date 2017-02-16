قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، يوم الخميس، أن قرار إنشاء تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)أميركي وبفكرة سعودية، مشيراً إلى تحقيق الانتصار في سوريا على ذلك الفكر ومخططاته.

وقال نصرالله في كلمة له بالذكرى السنوية للقادة الشهداء "نتحدث اليوم عن الانتصار الكبير في سوريا، على المخطط الأميركي التكفيري الذي كان يستند إلى قوى إقليمية وكان يهدف ومازال إلى تدمير شعوب ودول وحركات المقاومة في المنطقة".

وبين نصرالله إننا الآن على "أبواب الانتصار على المشروع الأميركي السعودي الإسرائيلي الذي اسمه داعش والجماعات التكفيرية".

وأكد نصر الله "اننا باقون هنا لمواجهة كل هذه المشاريع التي تستهدف أمتنا ومستقبلنا سواء كانت اسرائيل أو داعش أو الجماعات التكفيرية"، مشيرا الى "غياب دور الحكام العرب الا في الحض على الحروب في سوريا واليمن ومعاداة ايران".

وأرسل "حزب الله" اللبناني منذ الشهور الأولى لبدء الصراع في سوريا، العديد من مقاتليه لمساندة القوات النظامية في مناطق عدة بسوريا.

وواجه "حزب الله" دعوات من المعارضة السورية وسياسيين لبنانيين معارضين للنظام السوري ودول عدة، للانسحاب من سوريا, في وقت أكد أمينه العام حسن نصر الله أن عناصر حزبه ستبقى بسوريا ما دام الوضع يتطلب ذلك، مجددا تأكيده أن وجودهم في سوريا هو بهدف "الدفاع عن لبنان وسوريا وفلسطين والمقاومة بمواجهة كل الأخطار التي تشكلها الهجمة عليها"، لافتا إلى أنه يقاتل "تكفيريين" في سوريا.

سيريانيوز