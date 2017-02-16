اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود", يوم الأربعاء, النظام السوري وروسيا بقصف مستشفيين في ادلب العام الماضي, الأمر الذي أدى الى سقوط قتلى وجرحى.

واوضحت المنظمة, في تقرير لها, نشرته وكالات انباء, ان "4 ضربات جوية استهدفت في 15 شباط العام الماضي مستشفى مدعوم من قبلها في إدلب , مااسفر عن فقتل 25 شخصا واصابة 11 , كما تعرض المستشفى العام في معرة النعمان للقصف في وقت لاحق من اليوم نفسه، في هجوم ما زالت حصيلته البشرية مجهولة".

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وقال المدير المساعد للمنظمة بيار منديهارات "ليس هناك إثبات قاطع، بل عدد من الأدلة القائمة على قرائن تعزز فرضيتنا , حيث كنا مقتنعين بمسؤولية القوات الحكومية والقوات الموالية لها".

ونقلت المنظمة عن المتحدث باسم مركز "فورنسيك اركيتكتشر" البريطاني للأبحاث، أن "تسجيلات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت وقوع هجمات ممنهجة على مستشفيات نفذها الجيشان الروسي والسوري".

"أطباء بلا حدود"توثق استهداف النظام وروسيا لمشفيين في ادلب

وكانت غارات جوية "لم يحدد مصدرها" استهدفت مستشفيين في ادلب, في شهر شباط من العام الماضي, اسفرت عن سقوط قتلى, فيما وجهت الولايات المتحدة اصابع الاتهام إلى روسيا بالمسؤولية عن هذا القصف، وهو ما نفته الاخيرة، مؤكدة أنها تتجنب تنفيذ غاراتها في أماكن تواجد المدنيين او المناطق المأهولة.

يشار الى ان منظمة "اطباء بلا حدود" اعلنت مؤخرا عن استهداف العديد من المشافي المدعومة من قبلها في عدة مناطق بسوريا, متهمة النظام وروسيا بالمسؤولية عن ذلك.