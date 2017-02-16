كشف الموفد الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، يوم الخميس، أن المفاوضات السورية المزمع عقدها يوم 23 من الشهر الجاري في مدينة جنيف, ستركز على المسائل المتعلقة بالدستور السوري، وإجراء انتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة.

ونقلت وسائل اعلام عن دي ميستورا قوله, في تصريحات خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, ان "الوفود المشاركة بجنيف ستبدأ بالوصول في 20 شباط، لعقد لقاءات ثنائية مع الجانب الأممي قبل الانطلاق الرسمي للمفاوضات".

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ومن المقرر ان يتم عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف للسلام، في 23 شباط الحالي، بعد أن كانت محددة في العشرين من الشهر ذاته.

واعتبر دي ميستورا ان نجاح مفاوضات استانا والتي ستنعقد اليوم سيساهم في تسريع العملية السياسية ", مجدداَ " الدعم الأممي لمبادرة استانا و لجهود روسيا وتركيا وإيران في سياق التسوية بسوريا".

وأشار دي ميستورا الى ان "وفد الأمم المتحدة إلى أستانا يعمل بشكل مثمر جدا، موضحا أن "أفراد الوفد مختصون بصياغة آلية وقف الأعمال القتالية".

وتستضيف استانا يوم الخميس 16 شباط الحالي، جولة جديدة من الاجتماعات بين أطراف النزاع السوري، استكمالاً لجولة عقدت في كانون الثاني الماضي.

من المقرر ان يتم خلال هذه الاجتماعات بحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واتخاذ إجراءات لفرض الاستقرار في مناطق معينة وإقرار قواعد لمجموعة عمل مشتركة والاتفاق على تدابير أخرى لتثبيت الهدنة.

من جهته, أكد لافروف أن "المسودة التي قدمتها روسيا لمشروع الدستور السوري الجديد، جاءت بغية تشجيع عملية مناقشة مسودات مختلفة للدستور".

وأثيرت مؤخراً قضية إيجاد دستور جديد لسوريا، حيث قدمت موسكو مشروع دستور لفصائل المعارضة التي شاركت في اجتماع استانا الذي جري في كانون الثاني المنصرم، في وقت تسعى فيه الشخصيات الكردية لنيل إدارة ذاتية في مناطقهم.

وأردف لافروف ""نعتقد أن المقترحات الروسية قد تشكل حافزا لإطلاق مفاوضات حقيقية بين السوريين، بمن فيهم ممثلو الحكومة الحالية والمعارضة", معربا عن "الامل في أن تكون الاتصالات بمشاركة الجانب الروسي قبل استئناف المفاوضات مفيدة".

وشدد لافروف على "إشراك ممثلين عن المعارضة السورية المعتدلة في مفاوضات جنيف"، مجدداَ " التزام روسيا بمواصلة الجهود لتوسيع نطاق الهدنة لتشمل الأراضي السورية برمته".

وتنطلق مفاوضات جنيف بشأن سوريا رسميا في 23 شباط, على ان يبدأ وفود المشاركين بالوصول إلى جنيف اعتبارا من 20 الجاري لعقد مشاورات أولية مع دي ميستورا.