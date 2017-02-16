سقط قتلى وجرحى, يوم الخميس, جراء سقوط قذائف صاروخية على جمعية تشرين ومشروع 3000 شقة بالحمدانية في مدينة حلب.

وقالت وكالة" سانا" للأنباء الرسمية إن " 3 قتلى سقطوا وجرح 6 آخرون جراء سقوط قذائف صاروخية على جمعية تشرين ومشروع 3000 شقة بالحمدانية".

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وتم منذ ايام استهداف حي الحمدانية بحلب وقرية الحمام بريفها الغربي بعدد من القذائف الصاروخية أسفرت عن سقوط ضحايا, وحدوث اضرار مادية.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور وادلب لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.

يشار الى ان اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا, والذي استثنى تنظيمي "داعش" و "النصرة", شارف على دخول اسبوعه الثامن, برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.