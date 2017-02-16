أعلنت كازاخستان, يوم الخميس, عن اجراء جولتين من المشاورات بشأن سوريا للوفود المشاركة في العاصمة استانا.

ونقلت وسائل اعلام عن متحدث باسم الخارجية الكازاخستانية انه " تجرى حاليا الجولة الثالثة على مستوى رفيع., لكنه لم يستبعد "إجراء مفاوضات مباشرة بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة".

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وأضاف المتحدث أن "المشاورات في يومها الأول ركزت على موضوع تثبيت وقف إطلاق النار الجاري ", مشيرا إلى أن "موضوع مسودة الدستور السوري الجديد سيكون بين المسائل المطروحة للنقاش في اليوم الثاني من اجتماعات أستانا".

واشار الى أن "روسيا وإيران وتركيا بصفتها الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا، أعدت عدة مسودات وثائق من المتوقع التوقيع عليها بعد إنجاز صياغتها خلال الجلسة العامة المقررة بعد ظهر الخميس".

وجرت , يوم الثلاثاء، تمهيدية جرت بين وفود روسيا وإيران وسوريا في العاصمة الكازاخستانية قبل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بالأزمة السورية.

ووصل إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا الليلة الماضية رئيس وفد الفصائل المعارضة محمد علوش، إذ جرت المشاورات في اليوم الأول من المفاوضات بمشاركة وفود الحكومة السورية وروسيا وتركيا والأردن وكازاخستان بصفتها الدول الراعية.

وعقدت الجولة الاولى من مفاوضات السلام السورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة أستانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.