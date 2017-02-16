شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو, يوم الأربعاء, على اهمية توفير تمويل لإنشاء "مناطق امنة" في سوريا.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) عن اوغلو قوله, في تصريحات , خلال مرافقته للرئيس التركي في جولته الخليجية التي شملت السعودية والبحرين, "علينا الإصرار على فكرة المناطق الامنة والدفاع عنها عندما يتعلق الأمر بمنطقة آمنة، ينبغي علينا بناء منازل ومدارس ومنشآت, و علينا أن نجمع التمويل سويا، من أجل تطوير تلك المناطق لتمكين الناس من العيش في ظروف مناسبة".

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واعتبر أغلو أن "الأعداد الكبيرة من اللاجئين سيعودون إلى مناطقهم الأصلية "في حال إنشاء مناطق آمنة ذات بنية تحتية".

وجاء ذلك بعد 3 أيام على اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بأن هدف تركيا في سوريا هو تشكيل منطقة آمنة خالية من الإرهاب, لوقف الهجرة من سوريا إلى تركيا وإعادة المقيمين في المخيمات بتركيا إلى بلادهم.

وشددت تركيا, في عدة مناسبات, على ضرورة اقامة منطقة امنة بشمال سوريا, كما أيدت مؤخرا مقترح الرئيس الامريكي دونالند ترامب حول اقامة مناطق امنة بسوريا, في خطوة لاقت رفضا من قبل النظام السوري و موسكو