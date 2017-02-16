تدرس وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عدة خيارات من بينها نشر قوات قتالية دورية في سوريا لأول مرة خلال الحملة ضد "الدولة الإسلامية" (داعش) , وذلك بعد تلقيها أوامر من ترامب بإعداد خطة هجومية لمحاربة التنظيم في سوريا والعراق.

ونقلت شبكة الاخبار الامريكية (سي ان ان) عن مصدر من الوزارة, لم تسمه, "من الممكن أن تروا قريبا وحدات عادية من القوات العسكرية الأمريكية تنتشر في سوريا لمدة زمنية قصيرة".

وشدد المصدر على أن "القرار النهائي حول هذه المبادرة يعود إلى الرئيس ترامب".

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ولم تعرض وزارة الدفاع هذا الاقتراح بعد على البيت الأبيض، حيث يدخل هذا الخيار ضمن مجموعة خيارات تدرسها حاليا.

وأمر الرئيس ترامب مؤخرا البنتاغون بوضع خطة جديدة للإسراع في سير محاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق حتى نهاية الشهر الجاري.

أعلن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر, يوم السبت, أن الولايات المتحدة تعتزم ارسال 200 جندي إضافي إلى سوريا للمساعدة في المعركة التي تهدف إلى طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من الرقة, ليزيد عدد الجنود الى 500 .

ونشرت واشنطن مؤخرا عددا من الخبراء العسكرييين وافراد من وحداتها الخاصة في شمال سوريا, دون التنسيق مع الحكومة السورية, مرجعة سبب وجودهم الى تقديم المشورة والمساعدة لتحالف فصائل كردية-عربية في محاربة تنظيم داعش.