سيريانيوز :: قبيل مفاوضات جنيف أصدقاء سوريا تعقد اجتماعا في ألمانيا الجمعة

ونقلت وكالة الأنباء (رويترز) عن مصدر دبلوماسي فرنسي, لم تسمه, قوله "من بالغ الأهمية أن نلتقي كي نفهم هل لجميع الدول المشاركة رأي واحد أم لا".

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وأشار المصدر الى ان اجتماع " مجموعة أصدقاء سوريا يعقد في بون على هامش الاجتماع الوزاري لدول "العشرين"

وأضاف أن "الاجتماع بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية ودول أخرى سيكون أول فرصة لاختبار موقف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون من سوريا وكيف يتماشى مع طريقة تفكير الإدارة الجديدة بشأن هزيمة المتشددين ".

ويهدف الاجتماع الى السعي للوصول لأرضية مشتركة إيجاد نقاط الالتقاء قبل محادثات جنيف, والتي تدعمها الأمم المتحدة , بحسب الوكالة.

وتضم مجموعة "أصدقاء سوريا" كلا من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن وقطر والسعودية وتركيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة.

ويأتي اللقاء قبيل عقد جولة مفاوضات مرتقبة بين النظام والمعارضة برعاية اممية في جنيف في 23 الجاري.

سيريانيوز

2017-02-16 11:59:40