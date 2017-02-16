تقدم ريال مدريد خطوة هامة باتجاه التأهل نحو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهزيمته لضيفه نابولي (3-1) في ذهاب دور الـ16 من المسابقة الأوروبية الأم .

وسجل الفرنسي كريم بنزيمة (19) والألماني طوني كروس (49) والبرازيلي كاسيميرو (54) أهداف ريال مدريد، ولورنزو إينسيني (8) هدف نابولي.



ويلتقي الفريقان إياباً في 7 آذار المقبل على ملعب "سان باولو" في نابولي.

بدأت المباراة بمحاولات من ريال مدريد لفرض السيطرة على وسط الملعب ولكن إنسيني كسر حالة الهدوء سريعاً وسجل هدفاً مبكراً لنابولي في الدقيقة 8 بعد أن وجه تسديدة مباغتة سكنت شباك ريال مدريد في ظل خطأ ساذج للحارس نافاس الذي كان متقدماً بصورة غريبة خارج مرماه.



انتفض ريال مدريد هجومياً بغية إدراك التعادل سريعاً ووجه بنزيمة تسديدة على المرمى مع تحركات سريعة من جانب مودريتش ، ونال سيرجيو راموس مدافع الريال البطاقة الصفراء للخشونة في الدقيقة 17.



ورد ريال مدريد بهدف التعادل في الدقيقة 18 عن طريق مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي استغل تمريرة عرضية وأودع الكرة برأسه في الشباك ليعيد الريال للمباراة سريعاً بعد صدمة الهدف المبكر لنابولي.

بدأ الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف من ريال مدريد ونجح الفريق الإسباني في إدراك هدف التقدم سريعاً عن طريق توني كروس الذي استغل تمريرة عرضية متقنة من رونالدو ليسدد ببراعة في الشباك في الدقيقة 49.



ونجح كاسيميرو في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 54 عبر تسديدة صاروخية مباغتة ليهز الشباك ببراعة ويكتب بداية أكثر من رائعة للريال في الشوط الثاني.