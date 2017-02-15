لقي 20 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات، يوم الأربعاء، جراء تفجيرين انتحاريين في العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصادر أمنية لم تسمها قولها، إن 15 شخصاً قتلوا بهجوم انتحاري بشاحنة صغيرة ملغومة، استهدف شارعاً مزدحماً بتجار السيارات المستعملة.

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وتابع المصدر إن حوالي 50 شخصاً آخر أصيب جراء الهجوم.

بدوره، نقل موقع "السومرية نيوز" العراقي عن قيادة عمليات بغداد قولها، إن 5 أشخاص قتلوا، فيما أصيب 20 آخرون، جراء تفجير انتحاري استهدف ساحة وهران في منطقة الحبيبية شرقي بغداد ونفذ بواسطة سيارة مفخخة من طراز "كيا".

وكان يومي الثلاثاء والاثنين شهدا سلسلة تفجيرات هزت مناطق متفرقة من العراق، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وتشهد عدة مناطق عراقية لاسيما بغداد مثل هذه الهجمات المتكررة التي تستهدف الأماكن المزدحمة بالناس لايقاع أكبر قدر من الخسائر بينهم, وغالبا مايتبنى داعش مثل هذه الاعتداءات.

سيريانيوز