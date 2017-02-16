حسم بايرن ميونيخ تأهله لدور الثمانية في دوري الأبطال بشكل كبير، بعد أن أمطر شباك مضيفه أرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف في ذهاب دور الستة عشر.

وأحرز خماسية بايرن ميونيخ أريين روبن وروبرت ليفاندوفسكي وتياجو ألكانتارا (هدفين) وتوماس مولر في الدقائق 11 و53 و56 و63 و88، بينما سجل هدف أرسنال أليكسيس سانشيز في الدقيقة 30.



وبات البافاري في حاجة للفوز بأي نتيجة أو التعادل أو الخسارة بفارق ثلاثة أهداف على أقصى تقدير، ليضمن التأهل للدور المقبل.



ولم يستمر التعادل السلبي كثيرا، حتى جاء روبن بالهدف الأول للبافاري من كرة معتادة للجناح الطائر الذي توغل من الجانب الأيمن وسدد بيسراه في المقص الأيمن للضيوف.



ونشط أرسنال هجوميا، وحصل كوشينلي على ركلة جزاء يسددها سانشيز ويتصدى لها نوير ببراعة، إلا أن سانشيز يتابع الكرة داخل الشباك رغم محاصرته من ثلاثة مدافعين.



ويبدأ الشوط الثاني بنفس السيناريو، هجوم ضاغط من بايرن وتراجع دفاعي لأرسنال الذي انهار تماما، وعقب مرو ثماني دقائق فقط، يعزز ليفاندوفسكي تقدم فريقه بهدف من رأسية استقبل بها عرضية فيليب لام من الجانب الأيمن.



وتمر ثلاث دقائق على الهدف الأول، ليصنع ليفاندوفسكي بالكعب، الهدف الثالث الذي أحرزه ألكانتارا، وينفجر بايرن ميونيخ في وجه أرسنال بهدف رابع من تسديدة ألكانتارا التي اصطدمت بتشاكا وغالطت أوسبينا لتهز الشباك.



ولم يكتفي بايرن بالرباعية، وكاد فيدال أن يحرز الخامس، إلا أن أوسبينا نجح في التصدي لتسديته المباغتة القوية من خارج منطقة الجزاء، وتصل الكرة لتوماس مولر داخل منطقة الجزاء، ليراوغ دفاع أرسنال ويسدد كرة الهدف الخامس على يسار أوسبينا.