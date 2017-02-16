كد الرئيس بشار الأسد خلال استقبال الفريق الديني الشبابي يوم الأربعاء، إن أهم ما يجب القيام به حالياً هو إعادة صياغة المصطلحات وتصحيح المفاهيم المغلوطة بهدف نشر الدين الصحيح في مواجهة التطرف.

وأوضح الأسد حسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الحرب التي نخوضها هي حرب عقل ومن هنا تأتي أهمية أن يمتلك أعضاء الفريق أدوات الحوار واستخدام منهج التحليل والاستنتاج بغية تكريس خطاب متوازن يكون بعيدا عن السطحية في طرحه للقضايا الدينية.

وأشار الأسد إلى أهمية المنهجية في العمل ووضع معايير بهدف خلق حالة جماعية من الوعي لأننا لا نستطيع أن نفهم القرآن الكريم إذا لم نفهم الحياة ولا يمكن لنا أن نطبقه بالشكل الأمثل حتى نفهم فلسفة الحياة.

بدورهم تحدث أعضاء الفريق الديني الشبابي عن حصاد عملهم وعن خطتهم للعام 2017 التي سترتكز على استراتيجية التغيير في التفكير وتغيير النمطية المتبعة في الخطاب الديني معتمدين أسلوب التحليل لا التلقين.

يذكر أن الرئيس بشار الأسد, ألتقى مؤخرا عددا من الوفود المحلية, كان آخرها لقاءه مع صناعيين من دمشق وريفها ممن تضرروا خلال الأزمة التي شهدتها البلاد.