استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبيرغ، يوم الأربعاء، مشاركة الناتو في العمليات العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا.

وأعلن ستولتنبيرغ، في مؤتمر صحفي، أن "الناتو لا يدرس مشاركته في العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في سوريا".

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وكان ينس قال سابقاً، ان تدخل حلف الأطلسي في سوريا سيؤدي إلى تدهور الوضع الأمني فيها، حيث أن تدخل الحلف ليس دائماً هو الحل.

وشدد الأمين العام للحلف، في الوقت ذاته، على أن الدعم الذي يقدمه الناتو لقوات التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة واشنطن، يقتصر على تنفيذ تحليقات طائرات الرصد الجوي من مسافات بعيدة من طراز "AVAKS" التابعة للحلف قرب الحدود السورية في إطار الأنشطة الاستطلاعية الرسمية، وكذلك تدريب ضباط الجيش العراقي.

وكان ينس أكد في أيلول 2016 أنه سيتم إرسال طائرات استطلاع "أواكس" إلى سوريا لمساندة قوى التحالف الدولي, الذي تقوده واشنطن, في حربه ضد تنظيم "داعش".

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, حيث اعلن التحالف الدولي مطلع العام 2016 أن الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا تقلصت بنسبة 20% خلال عام 2015.

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