أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الأربعاء، مرسوماً يقضي بتحديد يوم الأحد الموافق لـ19 من شباط، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الإنتخابية لمناطق حلب.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الأسد أصدر المرسوم رقم 50 لعام 2017 القاضي بتحديد يوم الأحد 19-2-2017 موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمناطق حلب عن القطاع /أ/.

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وكان الأسد أصدر في 2 أيار الماضي المرسوم رقم (127) لعام 2016 المتضمن أسماء الفائزين بعضوية "مجلس الشعب" للدور التشريعي الثاني.

يذكر أن "مجلس الشعب" السوري يتألف من 250 عضواً، و ينتخب كل 4 سنوات بشكل مباشر من الشعب في المحافظات السورية.



