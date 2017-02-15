لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون بجروح، يوم الأربعاء، جراء سقوط قذائف على حي المنشية في مدينة درعا

وقالت وكالة (سانا) الرسمية، ان عدة شخصاً قتل وأصيب 7 آخرين بينهم 3 نساء وطفلة، جراء سقوط قذائف على حي المنشية في درعا.

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وأشارت الوكالة إلى احتراق سيارة محملة بأسطوانات الغاز المنزلي عند مدخل المدينة جراء استهدافها، في حين اندلعت 5 حرائق في حي السحاري وقرب المشفى الوطني بسبب القذائف الصاروخية.

وكان شخص لقي مصرعه يوم الثلاثاء، وأصيب اثنان بجروح نتيجة سقوط القذائف الصاروخية والهاون على حي السحاري في مدينة درعا.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور وادلب ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.

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