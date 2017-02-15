علن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الأربعاء، عن بدء تشكيل"جبهة واسعة لمكافحة الإرهاب" في سوريا، بعدما كانت موسكو قد دعت منذ زمن طويل إلى إنشائها.

ونقلت وسائل اعلام عن لافروف قوله، إن "إصلاح الوضع يتطلب القيام بخطوات فعالة رامية إلى إنشاء جبهة واسعة لمكافحة الإرهاب، وهي بدأت تتشكل في سوريا بفضل خطوات روسيا الثابتة"، مؤكداً أن موسكو ستواصل سياستها الخارجية المستقلة من أجل حماية مصالح مواطني البلاد.

وكان لافروف، نوه يوم الاثنين، إلى أن وجود عدد كبير من الأطراف الخارجية في سوريا يتطلب "تنسيقا دقيقا" لخطواتها في مجال مكافحة الإرهاب فيما بينها وقبل كل شيء مع النظام.

وأشار الوزير الروسي إلى أن الولايات المتحدة وعواصم أوروبية تطلق دعوات إلى استئناف الحوار على قدم المساواة مع روسيا، معربا عن أمله في أن مثل هذه الدعوات ستتحول إلى خطوات عملية.

وعقدت مفاوضات سلام سورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة أستانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.