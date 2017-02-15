الهيئة العليا: نرغب بإجراء مفاوضات مباشرة مع النظام في جنيف.. ولا مكان للاسد في عملية انتقال السلطة الاخبار المحلية شارك

أعلنت "الهيئة العليا للمفاوضات", المنبثقة عن مؤتمر الرياض, يوم الأربعاء, أنها ترغب بإجراء مفاوضات مباشرة مع النظام بشأن انتقال السلطة خلال مباحثات جنيف المقبلة.









ونقلت وكالات أنباء عن المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط قوله "نود إجراء مفاوضات مباشرة, نود كسب الوقت، ووضع حد لمعاناة الشعب السوري", مؤكدا أنه لا مكان للرئيس بشار الأسد في عملية انتقال السلطة.



وأضاف المسلط أن "الهيئة العليا للمفاوضات لم تتلق بعد أجندة مفاوضات جنيف المزمع إجراؤها يوم 23شباط الحالي".



ويشار الى أن مفاوضات جنيف المزمع عقدها 23 شباط, سيسبقها مفاوضات من أجل سوريا أيضا في العاصمة الكازاخستانية أستانا في 15 و16 الشهر الحالي حيث تعقد الوفود المشاركة لقاءات عمل ثنائية لتدقيق مواقفها وتقديم اقتراحات حول تأمين نظام وقف القتال في سوريا, كما من المتوقع أن مفاوضات أستانا ستتناول كذلك موضوع دستور سوريا وتفاصيل آلية المراقبة على وقف إطلاق النار وتحديد الجهات التي ستقوم بالمراقبة على الأرض.



جاء ذلك عقب قول مصدر في الوفد الروسي, في وقت سابق من اليوم إنه لا يستبعد إجراء مفاوضات مباشرة بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة في إطار الجلسة الجديدة من المفاوضات السورية في أستانا.





سيريانيوز





2017-02-15 17:44:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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