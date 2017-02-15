أعلن مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية, يوم الأربعاء, أن المشاركين في اجتماع أستانا من الممكن أن يتبنوا وثيقة ختامية خلال جلسة عامة ستعقد بحضور كافة الوفود يوم غد الخميس 16 شباط.











ونقلت وكالة "انترفاكس" الروسية عن المصدر قوله إن المفاوضات في إطار عملية أستانا حول تسوية الوضع في سوريا تجري، كما كان متوقعا، في يومي 15 و16 من الشهر الحالي. ولا يوجد أي انقطاع أو تأجيل.



وأكد المصدر أن الوفود المشاركة ستعقد, في وقت لاحق من اليوم الأربعاء, لقاءات عمل ثنائية لتدقيق مواقفها وطرح اقتراحات حول تأمين نظام وقف القتال في سوريا.



من جانبه، توقع مصدر في الوفد الروسي إلى أستانا أن تتناول مفاوضات أستانا كذلك موضوع دستور سوريا وتفاصيل آلية المراقبة على وقف إطلاق النار وتحديد الجهات التي ستقوم بالمراقبة على الأرض.



ويشار الى ان الجولة الاولى من مفاوضات السلام السورية عقدت, الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة أستانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.



ولم يستبعد المصدر الروسي إجراء مفاوضات مباشرة بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة في إطار الجلسة الجديدة من المفاوضات السورية في أستانا.



وكانت وزارة خارجية كازاخستان أكدت, في وقت سابق, تأجيل بدء المفاوضات السورية في أستانا إلى منتصف يوم الخميس 16 شباط.



كما أعلن التلفزيون السوري, يوم الثلاثاء, أنه تم تأجيل الاجتماع إلى يوم الخميس بسبب تأخر وفد المعارضة المسلحة السورية وممثلي تركيا.



من جانبه، صرح الملحق الإعلامي للسفارة الأمريكية في كازاخستان رين آلخاي بأن البعثة الدبلوماسية الأمريكية ستمثل واشنطن في مفاوضات أستانا.



وقال الدبلوماسي الأمريكي "تلقت وزارة الخارجية دعوة من حكومة كازاخستان للمشاركة في المفاوضات حول سوريا هذا الأسبوع بصفة مراقب. والسفارة الأمريكية في أستانا ستمثل الولايات المتحدة في المفاوضات"، مؤكدا أن واشنطن لا تزال متمسكة بضرورة حل الأزمة السورية سياسيا.



وأوضحت ممثلة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية أن الجانب الأمريكي لم يحدد بعد من سيمثله في الاجتماع الجديد.



وكانت الأمم المتحدة أكدت، يوم الأحد الماضي، أنها ستشارك في الاجتماع المقبل بشأن تسوية الأزمة السورية الذي سيعقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا يومي 15 و16 شباط الحالي. والتي من المقرر ان يتم خلاله بحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واتخاذ إجراءات لفرض الاستقرار في مناطق معينة وإقرار قواعد لمجموعة عمل مشتركة والاتفاق على تدابير أخرى لتثبيت الهدنة.





سيريانيوز



