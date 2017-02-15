تتوالى درجات الحرارة, يوم الأربعاء, بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.











وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها أن يستمر الجو بين الغائم جزئيا والغائم احيانا مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر ممزوجة بالثلج فوق بعض المناطق الداخلية وثلجية فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر والرياح غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وبحسب مديرية الأرصاد فغدا يكون الجو غائما ماطرا على فترات فوق مناطق متفرقة من البلاد ويكون الهطل ممزوجا بالثلج فوق بعض المناطق الداخلية وثلجيا على المرتفعات التي تزيد على 800 متر خاصة المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية كما توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 8 درجات مئوية.



من جانبها بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية, في نشرتها حول حالة الطرق العامة في المحافظات نتيجة الاحوال الجوية السائدة, أن جميع الطرق سالكة عدا طريق الدالية أبو قبيس في منطقة جبلة بمحافظة اللاذقية والطرق المؤدية إلى ناحية المشنف في محافظة السويداء غير سالكة بسبب تراكم الثلوج فيما الطرق المؤدية إلى منطقة صلخد بالسويداء سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.



وشهدت سوريا في العشر الأول من كانون الثاني الجاري، منخفض جوي قطبي المنشأ وتساقطت إثره الثلوج على المرتفعات فوق ألف متر.



يشار إلى أن سوريا والمنطقة شهدت في شهر كانون الأول المنصرم سلسلة منخفضات جوية أدت لتساقط الأمطار والثلوج وإغلاق بعض الطرقات في المحافظات، إضافة لانخفاض حاد في درجات الحرارة.



سيريانيوز



