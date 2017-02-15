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بنفيكا البرتغالي يقترب من التأهل بفوزه على دورتموند الالماني بدوري الابطال
اخبار الرياضة

تمكن بنفيكا البرتغالي من الفوز على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بهدف دون رد، ليقترب خطوة من التأهل للدور المقبل.


ويحتاج بطل البرتغال للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب المقرر لها الثامن من آذار المقبل على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ليضمن التأهل لدور الثمانية.

أحرز هدف المباراة الوحيد، المهاجم اليوناني الدولي كوستاس ميتروجلو في الدقيقة 48.

 

وشهدت الدقيقة 19 أولى هجمات بوروسيا دورتموند والتي جاءت خطيرة للغاية، إثر انفراد أوباميانج بالمرمى البرتغالي بفضل بينية ديمبلي الساحرة، إلا أن الجابوني الدولي سدد الكرة أعلى المرمى بغرابة.
 

وعلى عكس سير الشوط الأول، يباغت بنفيكا ضيوفه بهدف مبكر عن طريق اليوناني ميتروجلو، الذي استقبل رأسية لويزاو وتسلمها داخل منطقة الست ياردات بطريقة خدعت رومان بوركي حارس دورتموند، قبل أن يسدد الكرة داخل الشباك.

سيريانيوز
2017-02-15 00:59:57
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