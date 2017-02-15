قدم باريس سان جيرمان الفرنسي عرضاً مذهلاً واكتسح ضيفه برشلونة الإسباني برباعية نظيفة، اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت رباعية النادي الباريسي عبر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في مناسبتين 18 و55 والألماني يوليان دراكسلر 40 والأوروغوياني إيدينسون كافاني 71.



ولم يظهر الفريق الكتالوني بشكل جيد في المباراة والخسارة برباعية نظيفة قرّبت باريس من دور الثمانية للمسابقة العريقة.

وبدا نجوم برشلونة كالأشباح طوال شوطي المباراة، بينما تفوق الثلاثي كافاني ودراكسلر ودي ماريا على مثلث MSN، ومنحوا العملاق الباريسي فوزًا عريضًا، اقترب به كثيرًا من التأهل لدور الثمانية، بينما بات برشلونة بحاجة لمعجزة للتعويض في لقاء الإياب بملعب "كامب نو".



تفوق أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان دفاعيًا وهجوميًا، وقدم أداءً مثاليًا أول 45 دقيقة، حيث نجح في إرباك برشلونة بالضغط المكثف، وفي الوقت ذاته أبطل تمامًا مفعول ثلاثي الهجوم ميسي وسواريز ونيمار، الذين اختفوا تمامًا أول شوط.

أما هجوميًا، فإن أجنحة الفريق الباريسي كانت بالغة الخطورة خاصة جوليان دراكسلر أخطر لاعبي سان جيرمان، حيث هدد المرمى بأكثر من تسديدة فوق العارضة، وأخرى تصدى لها تير شتيجن بصعوبة بالغة.



وأرهق الألماني دراكسلر دفاع البارسا كثيرًا، وتوغل يمينًا ويسارًا وفي العمق حتى تسبب في ركلة حرة، سددها آنخيل دي ماريا بإتقان شديد في الزاوية اليسرى مسجلاً الهدف الأول لسان جيرمان.



أما مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة تحمل كثيرًا، وأنقذ مرماه من عدة فرص محققة أبرزها تسديد بليز ماتيودي وأخرى لإدينسون كافاني وثالثة لماركينيوس، وسط ارتباك شديد لرباعي الدفاع بيكيه وأومتيتي وألبا وسيرجي روبرتو.