أشارت صور مسربة إلى أن "سامسونغ" بصدد اطلاق هاتف ذكي قادم باسم "غالاكسي اس 8 +"، دون استخدام كلمة "بلس".

وبحسب " gsmarena"، فإن شعار +Galaxy S8 جاء وفقاً للصور بتصميم يحاكي لون الشعار الذي أطلق العام الماضي لهاتف Note7 مع نفس الخط والتصميم، وهو شعار الإصدار الأكبر المميز بالشاشة الجانبية المنحنية.



ومن المتوقع أن يأتي هاتف +Galaxy S8 بحجم شاشة 6 أنش فقط، ويتوافق مع هاتفGalaxy S8 في الشاشة الجانبية المزدوجة المنحنية مع إطارات نحيفة.

وأشارت التسريبات أيضاَ، إلى أن "سامسونغ" لن تقدم إصداراها القادم من الهواتف المميزة مع شاشة مسطحة، لذا سيكون هاتف Galaxy S8 هو الإصدار الثاني من بعد Note7 الذي يقدم من الشركة بشاشة منحنية فقط.