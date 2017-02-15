اشتكى بعض مستخدمي هاتف iPhone 7 باللون الأسود غير اللامع، من تلاشي الطلاء الخارجي وظهور هيكل الألومنيوم دون تعرض الهاتف للإحتكاك أو صدمات.

وبحسب "gsmarena"، فإن تلاشي اللون الأسود ظهر لجميع المتضررين في ذات المناطق من الهاتف، من جهة المكبرات الصوتية أو السماعات، وأزرار التحكم في مستوى الصوتيات، والغطاء الخلفي.

ووفقاً لمختصين، فإن التركيب الكيميائي للطلاء المميز باللون الأسود غير اللامع الذي استخدمته "آبل" في هذا الهاتف، غير مجهز للصمود مع الزيوت الطبيعية لجلد المستخدم مما أدى لتلاشي الطلاء، كون الاجزاء المتضررة تستخدم بشكل أكبر.

من جهتها، رفضت الشركة التأكيد على هذه المشكلة، مؤكدة على عدم نيتها للتدخل في معالجتها أو تضمينها في كفالة الهاتف للإصلاح المجاني.

وكانت ذات المشكلة رصدت سابقاً في هاتف iPhone 5 المميز باللون الأسود، حيث استبدلت "ابل" هذه الوحدات بهاتف iPhone 5S المميز باللون الرمادي.