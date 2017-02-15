أتاحت "فيسبوك" بطاقات معايدة بمناسبة عيد الحب يمكن أن يرسلها المستخدم إلى من يحب.

وبحسب thenextweb، فإنه بدءاً من يوم 13 شباط، ستظهر رسالة تهنئة في آخر الأخبار مع زر لإنشاء معايدة، وبالضغط عليه يمكن استعراض عدة بطاقات معايدة ونشرها أو إرسالها لمن يحب.



ولن يقتصر الاحتفال بعيد الحب على "فيسبوك" على العشاق والمتزوجين فحسب، بل سيشمل كل المستخدمين الذين يمكنهم الاحتفال بإحدى البطاقات.



وشهد "فيسبوك" زيادة في التفاعل بين المستخدمين بمعدل 25% احتفالاً بيوم الفالنتاين العام الماضي، مقارنة بالأيام العادية.