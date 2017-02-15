شركة أميركية تبتكر سترة ذكية تتأقلم مع درجات الحرارة علوم وتكنولوجيا شارك

ابتكرت شركة Omius الأميركية، سترة ذكية تضبط حرارة الجسم عبر فتح واغلاق شقوق عرضية موجودة على الوجهين الأمامي والخلفي.

وبحسب "ديلي ميل"، فإنه يمكن تشغيل هذه الفتحات يدوياً مع وجود الذكاء الاصطناعي، القادر على ضبط درجة الحرارة تلقائياً، وهي مصممة على أساس ثغرات "مسامات" النباتات التي تسمح بدخول الغازات وخروجها. والسترة مزودة بمستشعر لدرجات الحرارة، يضبط ويحدد الوقت اللازم لاتساع وانغلاق الفتحات تبعاً لدرجات الحرارة الخارجية. ومع مرور الوقت تصبح السترة قابلة للتمدد والانكماش وفقا لحركة مرتديها، وهي تعمل ببطارية الليثيوم بوليمر القابلة لإعادة الشحن، وتدوم يوماً كاملاً.

2017-02-15 01:55:12 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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