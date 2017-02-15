ابتكرت شركة بلجيكية تقنية جديدة، تتيح لبعض موظفيها الدخول لمقر الشركة الرئيسي وأنظمة الحاسوب عبر زراعة رقاقة الكترونية تحت جلد احدى يديهم.

وبحسب "العربية نت"، فإن هذه الرقائق تبعث موجات راديو تُخزَّن فيها كل البيانات التي تجعلها تحل محل جواز السفر وبطاقة الهوية والبنك والتأمينات.

ووافق ثمانية موظفين بالشركة على زرع الرقائق الإلكترونية في يديهم، لتمنحهم القدرة على الدخول للمقر الرئيسي للشركة وأنظمة الحاسوب في الشركة، دون اللجوء إلى شارات الهوية التقليدية.

ويمكن للثمانية، فتح باب مقر الشركة وإنارة الأضواء، والتواصل مع أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، بمجرد التلويح باليد.

ووفقاً للشركة، فإن الانسان قادر على نسخ بياناته المحملة على الرقائق الإلكترونية وإضافة ما يرغب به إلى محتوى هذه الرقاقة وكأنها موقع إلكتروني خاص به يتحكم به بحركة واحدة من يده.