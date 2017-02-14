التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عقب وصوله عمان، ضمن جولة بدأها من القاهرة.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، ان الزعيمين تطرقا في مباحثاتهما إلى الأزمة السورية وتداعياتها على لبنان والأردن.

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وتابع البيان ان "الجانبين أكدا على أهمية الجهود الدولية الأخيرة ضمن اجتماعات أستانا، لتثبيت وقف إطلاق النار، تمهيدا لإيجاد حل سياسي ضمن مسار جنيف".

وتأتي زيارة عون إلى الأردن بعد محادثات أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلالها الرئيس اللبناني على ضرورة ايجاد حل سياسي للأزمة السورية وإطلاق مبادرة إنقاذ عربية واستراتيجية مشتركة لمحاربة الارهاب.

ومن المقرر ان يتم عقد اجتماعات في استانا في 15 و16 شباط الحالي، حيث سيتم بحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واتخاذ إجراءات لفرض الاستقرار في مناطق معينة وإقرار قواعد لمجموعة عمل مشتركة والاتفاق على تدابير أخرى لتثبيت الهدنة.

ووجهت كازاخستان الدعوات الى كل من النظام والمعارضة السورية للمشاركة في اجتماع أستانا الذي يزمع عقده يومي 15 و16 من هذا الشهر، فضلا عن توجيه دعوة لدي ميستورا للمشاركة أيضاً، إلى جانب وفد عن الأردن، في وقت يتوقع فيه مشاركة وفد عن الولايات المتحدة في اللقاء بصفة مراقب.

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