كشف مصدر قريب من مفاوضات استانا، يوم الثلاثاء، إن مشاورات تمهيدية جرت بين وفود روسيا وإيران وسوريا في العاصمة الكازاخستانية قبل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بالأزمة السورية.

ونقلت وسائل إعلام عن المصدر دون أن تسمه، قوله إن الوفد الروسي التقى مع الوفد الإيراني ثم مع ممثلي وفد النظام السوري، وذلك قبل المشاورات السورية الإيرانية.

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وكان من المقرر أن يجري اللقاء الرفيع الدوري في إطار "عملية أستانا" بشأن تسوية الأزمة السورية، في 15-16 من الشهر الجاري وراء الأبواب الموصدة، إلا أن الإعلام السوري الرسمي أفاد بأنه تم تأجيل الاجتماع ليوم 16 شباط، لعدم وصول وفود المعارضة وتركيا.

وقد وصلت للمشاركة في اللقاء وفود عن كل من روسيا وإيران والنظام السوري والأمم المتحدة، فيما أكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية أنه يتوقع وصول باقي المشاركين، وبينهم ممثلون عن تركيا والمعارضة السورية المسلحة.

يشار إلى أن خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأردن عقدوا اجتماعا في 6 الشهر الجاري, استمر نحو 6 ساعات, وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على اتخاذ إجراءات خاصة لتشكيل آلية الرقابة الثلاثة على الهدنة.

وعقدت الجولة الاولى من مفاوضات السلام السورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة أستانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.

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