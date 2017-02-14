اعلن التلفزيون السوري يوم الثلاثاء، عن تأجيل المفاوضات السورية في العاصمة الكازاخستانية استانة حتى 16 شباط الحالي، بسبب عدم قدوم الوفد التركي ووفد المعارضة المسلحة.

وكان من المقرر عقد جولة جديدة من مفاوضات استانا بين وفدي النظام والمعارضة يومي الاربعاء والخميس ، استكمالا لجولة اولى عقدت الشهر الماضي برعاية روسيا وتركيا وإيران.

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وكان خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأردن عقدوا اجتماعا في 6 الشهر الجاري, استمر نحو 6 ساعات, وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على اتخاذ إجراءات خاصة لتشكيل آلية الرقابة الثلاثة على الهدنة.

وعقدت الجولة الاولى من مفاوضات السلام السورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة أستانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.

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