قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، ان تقرير منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن استخدام الجيش النظامي أسلحة كيماوية في حلب "غير مهني".

وجاء في بيان صدر بهذا الصدد عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، "إن مثل هذه التقارير التي يعدها الهواة استنادا إلى المعطيات الواردة من مواقع التواصل الاجتماعي وروايات تلقوها عبر الهاتف من شهود عيان لا يكشفون عن هوياتهم، تدمر سمعة منظمة Human Rights Watch المريبة أصلا".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش", اتهمت في تقرير لها, نشر يوم الاثنين, قوات النظام السوري بشن هجمات بالأسلحة الكيماوية

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على مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة بحلب, خلال معارك لانتزاع المدينة أواخر العام الماضي, الأمر الذي أسفر عن وقوع ضحايا.

وطالبت فرنسا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وبعد تقرير "هيومن ووتش" مجلس الامن بالتحرك واتخاذ اجراء بمعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية التي جرت في سوريا, كاشفة عن السعي لاستصدار قرار من المجلس بخصوص ذلك.

وكان مجلس الأمن الدولي أمر, في وقت سابق, بتشكيل لجنة للتحقيق، مكونة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتحديد الأفراد والمنظمات المسؤولين عن هجمات كيميائية، تكررت أكثر من مرة وفي أكثر من مكان في سوريا.

ووجه النظام السوري اتهامات مرارا لتنظيمات إرهابية في البلاد باستخدام أسلحة كيماوية، مقابل اتهامات من المعارضة السورية للنظام باستخدام غاز الكلور في هجماته على مناطق المعارضة.

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