أعلنت السلطات الأمريكية, يوم الثلاثاء, عن فرض عقوبات عقوبات على نائب الرئيس الفنزويلي, من أصل سوري, طارق العيسمي, بتهمة "ضلوعه في تهريب المخدرات".

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وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية, في بيان, نشرته وكالة الانباء (رويترز), أنها "فرضت العقوبات على العيسمي بموجب قانون مكافحة المخدرات في الخارج".

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كما استهدفت وزارة الخزانة الامريكية, وفقا للبيان, مساعدا له يدعى سامارك لوبيز بيلو لتقديمه مساعدة مادية أو دعما ماليا أو خدمات لمساندة أنشطة العيسمي.

وقال مسؤول كبير بالحكومة الأمريكية, في مؤتمر صحفي , طلب عدم الكشف عن اسمه, إن "العيسمي امتلك جزئيا أو أشرف على شحنات مخدرات تزن أكثر من 1000 كيلوجرام من فنزويلا في عدة مرات بما في ذلك شحنات من المكسيك وإلى الولايات المتحدة".

ويشار إلى أن طارق العيسمي من مواليد عام 1974 في فنزويلا، لأب منحدر من محافظة السويداء في سوريا وأم من أصل لبناني، وبرز في الساحة السياسية في عهد الرئيس الراحل هوغو شافيز، وعين نائبا للرئيس نيكولاس مادورو في الـ 4 كانون الثاني 2017

وكان العيسمي حاكما لولاية أرغوا الفنزويلية، كما تولى أيضا وزارة الداخلية والعدل في فنزويلا في الفترة من 2008 إلى 2012.