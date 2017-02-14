قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم, يوم الثلاثاء, ان مدينة الباب بريف حلب أصبحت إلى حد بعيد تحت السيطرة فصائل "درع الفرات", المدعومة من تركيا.

ونقلت وكالات انباء عن يلدريم قوله,في كلمة له, أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة, ان "عملية درع الفرات سوف تبقى مستمرة حتى السيطرة على المواقع التي يستولي عليها عناصر المنظمات الإرهابية".

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وأضاف يلدريم ان "الباب باتت إلى حد بعيد تحت السيطرة, و هدفنا هو منع فتح ممرات من أراض تسيطر عليها منظمات إرهابية إلى تركيا."

وجاء ذلك بعد أيام على اعلان تركيا بان "الجيش الحر", المدعوم من قبلها, أصبح داخل مدينة الباب بريف حلب, في سياق معركته ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية كشفت, في وقت سابق, عن وجود تعاون مسبق مع تركيا حول طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من شمال سوريا وخصوصا من مدينة الباب.

وسبق ان اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم الأحد, ان العملية العسكرية التركية في سوريا ستستمر حتى استرداد الرقة من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), كما اشار في عدة مناسبات الى ان معركة الباب على وشك النهاية.

وتقود تركيا عملية عسكرية في سوريا منذ 24 آب الماضي، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من التنظيم.