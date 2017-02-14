أعلنت وزارة النفط, يوم الثلاثاء, أن توزيع المشتقات النفطية بدأ بالتحسن, حيث وصل اليوم 10 آلاف طن من المازوت, في ظل توافر الغاز المنزلي في جميع المحافظات.

واوضحت الوزارة, في بيان لها, نشرته وكالة الانباء (سانا) انه " تم البدء بعملية تفريغ حمولة ناقلة النفط المحملة بمليون برميل من النفط الخام التي وصلت اليوم تمهيدا لتكريرها".

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وأشار البيان الى ان "وصول ناقلة النفط سيؤدي إلى تحسن ملموس في واقع الكهرباء وذلك خلال الأيام القليلة القادمة".

من جهته, قال مدير عام شركة محروقات سمير الحسين ان توزيع المشتقات النفطية بدأ بالتحسن وتمت زيادة عدد الطلبات من مادتي البنزين والمازوت التي يمكن تنفيذها في جميع المحافظات بسبب وصول ناقلة النفط الخام وتوريدات البنزين والمازوت بشكل متواتر”، مشيرا إلى وصول عشرة آلاف طن من المازوت اليوم".

وكان وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم كشف, يوم الأحد, عن توزيع أربعة ملايين ليتر من مادة البنزين ومثلها من المازوت على المحافظات, وذلك مع بدء وصول المشتقات النفطية المستوردة إلى سوريا.

كما أكد مدير محروقات دمشق سيباي عزير, في وقت سابق, عن وصول شحنات جديدة من المشتقات النفطية المستوردة إلى سوريا.‏

وأضاف الحسين أنه "ستتم تلبية احتياجات محطات الوقود وستعود الحالة إلى طبيعتها مع بداية الأسبوع القادم", لافتا إلى "توفر الغاز المنزلي في المحافظات كافة حيث يتم إنتاج نحو 140 ألف اسطوانة يوميا منها 50 ألف اسطوانة في دمشق وريفها و23 ألف اسطوانة في حلب".

وتعيش العاصمة دمشق وبعض المحافظات الأخرى, منذ أيام, أزمة نقص في المحروقات كالبنزين والمازوت والغاز , مادفع المواطنين إلى شراء المواد عن طريق السوق السوداء, باسعار مضاعفة, في ظل وعود حكومية بتحسن الأزمة وتخفيفها في القريب العاجل.