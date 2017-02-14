أبدى رئيس "تيار الغد" السوري المعارض أحمد الجربا, يوم الاثنين, التزامه بوقف إطلاق النار بسوريا وتأييده للعملية السياسية عن طريق العملية التفاوضية في جنيف.

ونقلت وسائل اعلام عن الجربا قوله, خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف, ان "تيار الغد" يؤيد الالتزام الكامل بالهدنة ، ووضع آليات للمراقبة ورصد الخروقات، وصولا إلي وقف نزيف الدم السوري وتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب".

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كما أعرب الجربا عن الالتزام "بالحل السياسي في سوريا وذلك عن طريق عملية تفاوضية في جنيف تفضي إلي التطبيق الكامل لبيان جنيف، وقرارات الشرعية الدولية", مشدداَ على "ضرورة التمثيل الواسع لأطياف المعارضة السورية في المفاوضات السياسية".

وياتي تصريح الجربا قبل عقد جولة جديدة من مفاوضات استانا بين وفدي النظام والمعارضة يومي الاربعاء والخميس ، استكمالا لجولة اولى عقدت الشهر الماضي برعاية روسيا وتركيا وإيران, حيث من المقرر ان يتم بحث آليات مراقبة الهدنة ومعاقبة المنتهكين.

ومن المقرر عقد جولة مفاوضات مرتقبة بين النظام والمعارضة برعاية اممية في جنيف في 23 الجاري, حيث تشدد المعارضة على أن الملف الانساني، وضمنه قضية المعتقلين، شرطا أساسيا لاحراز تقدم في أي مفاوضات.