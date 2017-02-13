يعتزم الأردن المشاركة كمراقب في مباحثات السلام السورية المزمع عقدها يومي 15 و16 شباط في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، صباح الرافعي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، ان الاردن تلقى دعوة من كازاخستان، بالتنسيق مع روسيا، للمشاركة كمراقب في المباحثات المزمعة".

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ومن المقرر عقد جولة جديدة من مفاوضات استانا بين وفدي النظام والمعارضة يومي الاربعاء والخميس ، استكمالا لجولة اولى عقدت الشهر الماضي برعاية روسيا وتركيا وإيران.

وكان خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأردن عقدوا اجتماعا في 6 الشهر الجاري, استمر نحو 6 ساعات, وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على اتخاذ إجراءات خاصة لتشكيل آلية الرقابة الثلاثة على الهدنة.

وعقدت الجولة الاولى من مفاوضات السلام السورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة أستانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.