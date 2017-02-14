ارتقى مانشستر سيتي للمركز الثاني بفوزه على مضيفه بورنموث 2-0 الإثنين على ملعب "فيتاليتي" بختام الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز رحيم سترلينج ولاعب بورنموث تايرون مينجس هدفي المباراة (29 و69 بالخطأ في مرمى فريقه)، ليرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 52 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين أمام توتنهام وأرسنال، لكنه مايزال بعيدا عن المتصدر تشيلسي الذي في جعبته 60 نقطة.

أما بورنموث فاستقر في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

واستفاد مانشستر سيتي من خسارة توتنهام أمام ليفربول، فأصبح فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا ثانياً برصيد 52 نقطة خلف تشيلسي 60 نقطة.

بدوره تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 26 في المركز 14.



وخسر سيتي جهود مهاجمه البرازيلي الشاب غابرييل جيسوس بسبب إصابته وخروجه بعد ربع ساعة فقط من بداية المباراة.

سيريانيوز



