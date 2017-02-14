انتهى لقاء الاقتراب من المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية بين لاتسيو وضيفه ميلان بالتعادل 1-1 في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم لاتسيو بفضل لوكاس بيليا الذي ترجم ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (45+1) واضعاً فريقه في الطريق السليم لتحقيق الانتصار الثاني توالياً في المسابقة، لكن الإسباني سوسو عدّل الكفة في وقت متأخر (85).



وصار رصيد لاتسيو 44 نقطة في ذات مركزه السادس متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن ميلان السابع.



وضمن بهذه النتيجة إنتر ميلان (45 نقطة) موقعه في المركز الرابع وأتلانتا الخامس (45) وهما المركزين المؤهلين إلى يوروبا ليغ، وكذلك ازدادت فرص نابولي في خطف المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا (51).