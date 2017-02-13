أعلن رئيس جمهورية إنغوشيا الاتحادية، يونس بك يفكوروف, يوم الاثنين, عن ارسال كتيبة من الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية من إنغوشيا الى سوريا.

ونقلت وكالات انباء عن يفكوروف قوله إن" الكتيبة ستضطلع بتوفير الأمن لسلاح الجو الروسي و "مركز المصالحة" في سوريا".

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وسبق ان أرسلت موسكو كتيبة الشرطة العسكرية الروسية إلى حلب, لمساندة السلطات بتوفير الأمن.

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا على قانون يصادق على اتفاق مع النظام السوري لنشر قوات روسية في سوريا إلى أجل غير مسمى، ما يعزز التواجد الروسي الطويل الأمد في البلاد.

وبدأ روسيا تدخلها العسكري في سوريا, منذ 30 أيلول 2015, حيث ساعد الدعم الجوي الذي قدمته موسكو للنظام, بشن هجمات على عدة مناطق , انتهت بسيطرة الاخير عليها, وذلك قبل الاعلان عن البدء بسحب الجزء الرئيسي من القوات الروسية على الأرض بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين , لكنها أعلنت عن مواصلة ضرباتها ضد "أهداف إرهابية" في سوريا.