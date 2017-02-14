وصل وفد النظام السوري, يوم الاثنين، الى العاصمة الكازاخستانية استانا لحضور , وذلك قبل يومين من بدء المفاوضات .

وقالت مصادر مؤيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ان "وفد النظام وصل الى استانا لحضور الاجتماع الذي سيعقد الأربعاء والخميس المقبل".

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية أعلنت، يوم السبت، عن توجيه دعوات إلى كل من النظام والمعارضة السورية للمشاركة في اجتماع أستانا الذي يزمع عقده يومي 15 و16 من هذا الشهر، فضلا عن توجيه دعوة لدي ميستورا للمشاركة أيضاً، إلى جانب وفد عن الأردن، في وقت يتوقع فيه مشاركة وفد عن الولايات المتحدة في اللقاء بصفة مراقب.

ومن المقرر ان يتم خلال هذه الاجتماعات بحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واتخاذ إجراءات لفرض الاستقرار في مناطق معينة وإقرار قواعد لمجموعة عمل مشتركة والاتفاق على تدابير أخرى لتثبيت الهدنة.

وعقدت الجولة الاولى من المفاوضات السورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة أستانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف