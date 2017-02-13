علن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الاثنين، أن التسوية السياسية للأزمة السورية ستفضي إلى نهاية تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأكد غوتيريش في مقابلة تلفزيونية، ان "عدم وجود حل سياسي شامل في سوريا يدعم وجود "داعش"، مضيفاً أن ما حدث في الموصل العراقية كان بسبب سوريا، مؤكدا أن الأزمة السورية هي من أصعب الاختبارات أمام الأمم المتحدة.

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وعن موضوع اللاجئين، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنه "لا يرى نهاية قريبة لأزمة اللاجئين"، مشيرا إلى أن "انقسام مجلس الأمن أحبط فاعليته في التصدي للأزمات العالمية".

ويعيش اللاجئون السوريون ظروفا انسانية سيئة, في وقت تنتقد المنظمات الدولية المجتمع الدولي لعدم تقديم العون للدول المضيفة للنازحين, فضلا عن اخفاقه في توفير التمويل الكافي للاحتياجات الإنسانية لهم.

وأعرب غوتيريش عن تفاؤله بـ "اجتماع المعارضة السورية في الرياض لتشكيل وفد للتفاوض مع الحكومة السورية".

وكانت المعارضة السورية أعلنت يوم الأحد, عن قائمة بأسماء وفدها للمشاركة في مفاوضات جنيف المزمع عقدها في الـ20 من شباط الحالي.

ومن المقرر عقد مفاوضات السلام السورية بمدينة جنيف في 20 شباط الجاري, بعدما كانت ب 8 من الشهر ذاته.