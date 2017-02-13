أكدت وزارة الخارجية والمغتربين, يوم الاثنين, استعداد النظام لمبادلة مسجونين لديها بمختطفين لدى المجموعات المسلحة رجالا ونساء وأطفالا .

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر في الوزارة, لم تسمه قوله إن الحكومة مستعد وبشكل مستمر وخاصة في اطار الجهود المبذولة لاجتماع استانا المقبل لمبادلة مسجونين لديها بمختطفين لدى المجموعات الارهابية رجالا ونساء واطفالا، مدنيين وعسكريين".

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ومن المقرر عقد جولة جديدة من مفاوضات استانا بين وفدي النظام والمعارضة يومي الاربعاء والخميس ، استكمالا لجولة اولى عقدت الشهر الماضي برعاية روسيا وتركيا وإيران.

وعزا المصدر هذا الاعلان الى "نجاح الدولة السورية في تحرير كثير من المدنيين والعسكريين الذين اختطفتهم المجموعات الارهابية وانطلاقا من اهمية حياة وسلامة كل مختطف سوري اينما كان على الاراضي السورية".

وتواردت منذ أيام أنباء عن حصول عملية تبادل في محافظة حماة ,اطلقت بموجبها الفصائل المسلحة سراح 38 امرأة و19 طفلا يتحدرون من محافظة اللاذقية كانوا محتجزين لديها منذ العام 2013، مقابل اطلاق دمشق سراح 47 معتقلة وثمانية اطفال.

وتستبق الحكومة السورية باعلانها هذا جولة مفاوضات مرتقبة بين النظام والمعارضة برعاية اممية في جنيف الاثنين المقبل, حيث تشدد المعارضة على أن الملف الانساني، وضمنه قضية المعتقلين، شرطا أساسيا لاحراز تقدم في أي مفاوضات.