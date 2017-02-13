أعلنت يارا شريف المتحدثة الرسمية باسم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا, يوم الاثنين, ان مفاوضات جنيف بشأن سوريا ستنطلق رسميا في 23 شباط, مشيرة الى ان دي ميستورا بدأ بتوجيه الدعوات للمشاركين.

ونقلت وكالات انباء عن شريف قولها, في تصريحات صحفي, إن "مكتب دي ميستورا وجه لأطراف المفاوضات الدعوات للمشاركة في الاجتماع "، مشددة على أن "المشاورات بشأن إجراء المفاوضات ما زالت مستمرة".

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وأشارت شريف إلى أن "وفود المشاركين ستبدأ بالوصول إلى جنيف اعتبارا من 20 فبراير لعقد مشاورات أولية مع دي ميستورا، وفريقه، قبل انطلاق المفاوضات السورية السورية الرسمية في 23 شباط الجاري".

وكانت شريف اعلنت, في وقت سابق, ان دي ميستورا بدأ بإرسال حوالي 20 دعوة إلى أعضاء المعارضة السورية.

وقامت "الهيئة العليا للمفاوضات"، في ختام اجتماعها الذي جرى يومي 10 و11 شباط في الرياض, بتشكيل وفد جديد يتكون نصف أعضائه من ممثلين عن القوى العسكرية، إضافة إلى ممثلين عن المكونات السياسية في الهيئة العليا للمفاوضات.

كما تضم قائمة الوفد أعضاء في منصتي القاهرة وموسكو، فيما تم انتخاب نصر الحريري رئيسا للوفد المفاوض، وأليس مفرج نائبة للرئيس، ومحمد صبرا كبيرا للمفاوضين.

وسبق ان اعتبر دي ميستورا ان التطورات الحاصلة في الغوطة الشرقية بريف دمشق يمكن أن تهدد المفاوضات السورية بجنيف

وتعقد المفاوضات المرتقبة بين النظام والمعارضة برعاية اممية في جنيف الاثنين المقبل, حيث تشدد المعارضة على أن الملف الانساني، وضمنه قضية المعتقلين، شرطا أساسيا لاحراز تقدم في أي مفاوضات.