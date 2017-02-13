أكد رئيس الحكومة المصرية شريف اسماعيل، يوم الاثنين، إجراء تعديل وزاري في حكومته، في وقت تضاربت فيه الأنباء عن عدد الحقائب الوزارية المشمولة بالتعديل.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن اسماعيل قوله أنه "سيتم إقرار تعديل وزراي يضم 9 حقائب وزارية و4 نواب للوزراء".

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واضاف اسماعيل أن الهدف من التعديل هو "تحقيق برنامج الحكومة".

وقالت وسائل إعلام أن الحكومة ستجري تعديلا وزاريا يشمل ما لا يقل عن 9 وزراء بينهم وزيرا السياحة والاستثمار، إضافة لوزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة الموارد المائية والري، وزارة الزراعة، وزارة الآثار أو الثقافة بالإضافة لوزارة الصحة.

ورجحت المصادر تولي كل ممن يلي اسماؤهم لحقائب وزارية، وهم معوض الخولي وزيرا للتعليم العالي، وهشام الشريف وزيرا للتنمية المحلية، وعلي المصيلحي وزيرا للاستثمار والاقتصاد.

بينما تضاربت الأنباء حول الأسماء التي ستتولى وزارة التخطيط بين لبنى هلال وشيرين الشربيني، وكذلك حول من سيتولى منصب وزير الشؤون القانونية بين أيمن عباس وعمر مروان، وبين عمرو صدقي ومحمد وفاء كوزير للسياحة.

وذكرت الأنباء أن عبد المنعم البنا سيتولى حقيبة الزراعة، وهاني سويلم حقيبة التعليم، وأحمد نوار حقيبة الثقافة، وإيمان النحاس حقيبة القوى العاملة.

ومن المتوقع إجراء تصويت في البرلمان يوم غد الثلاثاء للمصادقة على الحكومة الجديدة.

وكانت مصادر في الحكومة المصرية قالت الجمعة الماضية، ان التعديل لن يشمل الوزارات كافة لاعتذار عدد من الشخصيات الكبيرة عن تولي مناصب وزارية.

وكانت مصر أجرت في آذار 2015، تعديلا في حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة، حيث يترأس إسماعيل الحكومة منذ العام 2015.

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