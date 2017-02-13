لائحة جديدة لاسعار السندويش والمأكولات الشعبية والمشروبات الاخبار الاقتصادية شارك

أصدر المكتب التنفيذي في محافظة دمشق, يوم الاثنين, لائحة جديدة تتضمن اسعار المأكولات الشعبية والسندويش والمشروبات والاراغيل.

وحددت النشرة اسعار المأكولات كالشاروما بـ450 والهمبرغر بـ400 ليرة...وكيلو المسبحة بـ550 ليرة ـ فلافل بصمون بـ200 ليرة وفلافل بخبز بـ150 ليرة ـ قرص الفلافل بـ10 ليرات ـ سندويشة البطاطا بـ250 ليرة.. وغيرها من الاسعار كما حددت النشرة اسعار خدمات المقاهي والمتنزهات وقسمت الاسعار الى مستويات اول وثاني وثالث. ودعا المكتب التنفيذي المواطنين الى الاتصال على رقم الشكاوى 119 - 9486 على مدار الساعة في حال وجود اي مخالفة. وتشهد اسعار الوجبات السريعة والماكولات الشعبية والسندويش ارتفاعات متزايدة في ظل الأزمة, فيما أدت الأسعار المرتبفعة إلى تراجع الإقبال على المطاعم. سيريانيوز

2017-02-13 23:44:21 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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