قالت جماعات معارضة سورية مسلحة، يوم الاثنين، إن عدم الالتزام الكامل باتفاق وقف اطلاق النار سيحول دون حضور وفد كامل يمثل المعارضة السورية في محادثات استانا المرتقبة.

ونقلت وكالة (رويترز) عن محمد العبود القائد العسكري في "الجيش الحر"، قوله انه "كانت هناك خروقات في الهدنة والطرف الروسي لم ينفذ ما وعد به لوقف هذه الانتهاكات."

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فيما قال مسؤول ثان بالمعارضة فضل عدم الكشف عن هويته، أن "بضعة أفراد من المعارضة قد يحضرون شريطة إحراز تقدم في اليومين المقبلين",وأضاف "الوفد بأكمله لن يذهب."

وحملت المعارضة المسلحة موسكو مسؤولية عدم التزام النظام باتفاق وقف اطلاق النار، وخاصة لناحية إطلاق سراح السجناء، بحسب الوكالة.

وتأتي التصريحات قبل يومين من انطلاق جولة جديدة من المحادثات السورية في استانا برعاية روسية تركية إيرانية، وبحضور أممي وتمثلاً للولايات المتحدة والأردن.

وكانت وزارة الخارجية أكدت في وقت سابق يوم الاثنين، استعداد النظام لمبادلة مسجونين لديه بمختطفين لدى المجموعات المسلحة رجالا ونساء وأطفالا .

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